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Путин одобрил проект закона об освобождении детей-сирот от квартплаты

Путин одобрил проект закона об освобождении детей-сирот от квартплаты

12:41, 10 дек 2021

Совет по развитию гражданского общества и правам человека подготовил законопроект, согласно которому дети-сироты освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг на время нахождения их в детском доме, в семье опекуна, на время их обучения в колледжах или вузах, а также службы в армии. Проект представили президенту Владимиру Путину.

- Тема гарантий для детей-сирот очень важная. Представляйте в правительство и в администрацию президента пришлите, чтобы мы могли поручить правовому управлению проработать. Нужно обеспечить интересы детей-сирот и исключить всякие возможности манипуляции, в том числе использование кем бы то ни было льгот, которые для них предоставляются, - поддержал инициативу глава государства.

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Источник: www.bashinform.ru
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