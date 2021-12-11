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Глава Башкирии: план по вакцинации в республике может быть достигнут к середине февраля

Глава Башкирии: план по вакцинации в республике может быть достигнут к середине февраля

16:18, 11 дек 2021

Башкортостан может достигнуть коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции к 15 февраля 2022 года. Об этом заявил Глава республики Радий Хабиров, отвечая на вопросы журналистов по итогам Всероссийского медицинского форума, который сегодня прошел в Уфе.

По его словам есть точные математические расчеты, которые оценивают ход вакцинации, наличие вакцин и другие факторы.


«Он каждый раз меняется. Месяц назад мы предполагали, что завершим вакцинацию к 20 декабря. Осталось вакцинировать людей, которые тянуть до последнего. Нужно больше энергии, чтобы их убедить. У них больше сомнений. Первые два миллиона, скажем так были людьми сознательными. Сейчас приходится прилагать гораздо больше усилий, чтобы развеять их страхи какие – то. На данный момент математические расчеты показывают, что мы закончим вакцинацию в должном, установленном объеме где то к 15 февраля»,  - сказал Радий Хабиров.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии Хабиров Радий Фаритович
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