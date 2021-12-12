В России предложили ввести новогоднюю пенсию

16:38, 12 дек 2021

В Государственной думе планируют ввести новогоднюю пенсию - закон уже находится на рассмотрении властей







Предложение о ежегодном выделении 13-й пенсионной выплаты к Новому году выдвинул председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов.



Депутат рассказал, что накануне праздников россияне сталкиваются с острой нехваткой денег. Граждане берут кредиты в микрофинансовых организациях, наблюдается повышенный спрос на потребительские займы. Чиновник полагает, что большинство пенсионеров, получив дополнительную пенсию перед Новым годом, не будет нуждаться в кредитах с неподъемными процентами.

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