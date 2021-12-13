В Башкирии назначили нового главу администрации Ишимбайского района

12:36, 13 дек 2021

Главой Ишимбайского района Башкирии официально назначен Азамат Ишемгулов. Сегодня, 13 декабря, его официально представили на совешании в республиканском правительстве.







— Совет района единогласно назначил Азамата Ишемгулова. Мы вам желаем успехов. Район неплохо развивался, надо отдать должное [предыдущему главе Абдрахманову] Азамату Фаритовичу за его энергию. Надеюсь, вы его добрые дела подхватите, — сказал глава региона Радий Хабиров.





Напомним, Азамат Абдрахманов руководил Ишимбайским районом с 2019 года. По словам местных депутатов, он достойно справлялся с работой, но в 2020 году, когда возникли столкновения на Куштау, участвовал в них и оскорблял экозащитников. Жители собрались на митинг за его отставку, однако Хабиров поддержал Абдрахманова. В ноябре чиновника повысили до руководителя аппарата правительства республики.



Азат Ишемгулов прежде был замом Абрахманова. Ему 37 лет. Он окончил БашГУ по специальности «госуправление». Работал в подразделении Агентства по управлению федеральным имуществом, НПП «Мотор», секретариате Госсобрания — Курултая РБ.





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