Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Башкирии назначили нового главу администрации Ишимбайского района

В Башкирии назначили нового главу администрации Ишимбайского района

12:36, 13 дек 2021

Главой Ишимбайского района Башкирии официально назначен Азамат Ишемгулов. Сегодня, 13 декабря, его официально представили на совешании в республиканском правительстве.

— Совет района единогласно назначил Азамата Ишемгулова. Мы вам желаем успехов. Район неплохо развивался, надо отдать должное [предыдущему главе Абдрахманову] Азамату Фаритовичу за его энергию. Надеюсь, вы его добрые дела подхватите, — сказал глава региона Радий Хабиров.


Напомним, Азамат Абдрахманов руководил Ишимбайским районом с 2019 года. По словам местных депутатов, он достойно справлялся с работой, но в 2020 году, когда возникли столкновения на Куштау, участвовал в них и оскорблял экозащитников. Жители собрались на митинг за его отставку, однако Хабиров поддержал Абдрахманова. В ноябре чиновника повысили до руководителя аппарата правительства республики.

Азат Ишемгулов прежде был замом Абрахманова. Ему 37 лет. Он окончил БашГУ по специальности «госуправление». Работал в подразделении Агентства по управлению федеральным имуществом, НПП «Мотор», секретариате Госсобрания — Курултая РБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Теги: Ишимбайский район руководство городов и районов
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: