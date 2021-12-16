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В Дуванском районе Башкирии член партии "Единая Россия" насмерть сбил женщину

В Дуванском районе Башкирии член партии "Единая Россия" насмерть сбил женщину

10:56, 16 дек 2021

Руководитель фракции заявил, что семье погибшей будет оказана помощь.

14 декабря в Дуванском районе Башкирии 47-летний водитель Chevrolet Niva насмерть сбил 56-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу. Выяснилось, что автомобилем управлял Андрей Иванов — сотрудник районной администрации, член партии «Единая Россия». Руководитель регионального отделения Рустем Ахмадинуров высказался о произошедшем. Он отметил, что членство в партии Андрея Иванова приостановлено.


— По итогам разбирательства правоохранительных органов будет рассмотрен вопрос об исключении Иванова из партии в соответствии с Уставом «Единой России». По предварительной информации ГИБДД, Иванов в момент управления был трезв и не заметил в темное время суток темный силуэт человека на дороге. Вместе с тем считаем, что виновный должен понести за произошедшее установленную законом ответственность. Семье пострадавшей будет оказана необходимая помощь. Региональное отделение «Единой России» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей, — высказался Рустем Ахмадинуров.

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Источник: proural.info
Теги: Дуванский район происшествия
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