Депутат Госдумы предложил переименовать QR-коды, чтобы даже бабушкам было понятно
10:35, 17 дек 2021
Депутат Государственной думы, единорос Виталий Милонов придумал новое название для qr-кода.
Он считает, что придуманный им термин – «удостоверение о прививке» - понятен каждому, в том числе и бабушкам. Чиновник напомнил, что на данный момент существует много вариантов замены этого слова, например «сертификаты здоровья», «паспорта здоровья», «иммунные паспорта».
«Просто, понятно, адекватно», — пояснил Милонов, выразив надежду, что предложенное им название сократит число протестующих, «да и протестовать будет странно».
Не создавали бы проблем, тогда и названий для этих проблем придумывать не надо было.
Читайте также