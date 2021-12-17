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Депутат Госдумы предложил переименовать QR-коды, чтобы даже бабушкам было понятно

Депутат Госдумы предложил переименовать QR-коды, чтобы даже бабушкам было понятно

10:35, 17 дек 2021

Депутат Государственной думы, единорос Виталий Милонов придумал новое название для qr-кода.

Он считает, что придуманный им термин – «удостоверение о прививке» - понятен каждому, в том числе и бабушкам. Чиновник напомнил, что на данный момент существует много вариантов замены этого слова, например «сертификаты здоровья», «паспорта здоровья», «иммунные паспорта».

«Просто, понятно, адекватно», — пояснил Милонов, выразив надежду, что предложенное им название сократит число протестующих, «да и протестовать будет странно».

Не создавали бы проблем, тогда и названий для этих проблем придумывать не надо было.


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