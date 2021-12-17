Один из российских губернаторов поручил вакцинировать людей по спискам, оцепив кварталы
10:36, 17 дек 2021
Губернатору Забайкалья А. Осипову доложили, что в его регионе снизились темпы вакцинации от коронавируса. Услышав это он поручил своим подчиненным самыми решительными способами восстановить вакцинацию.
«Если хотите, вместе с Роспотребнадзором оцепляйте кварталы и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, какими методами убедить и принудить, чтобы мы обеспечили здоровье населения. Делайте что угодно, согласовывайте с федеральным центром»,— заявил Осипов.
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