Один из российских губернаторов поручил вакцинировать людей по спискам, оцепив кварталы

10:36, 17 дек 2021

Губернатору Забайкалья А. Осипову доложили, что в его регионе снизились темпы вакцинации от коронавируса. Услышав это он поручил своим подчиненным самыми решительными способами восстановить вакцинацию.



«Если хотите, вместе с Роспотребнадзором оцепляйте кварталы и вакцинируйте всех по спискам. Продумывайте, какими методами убедить и принудить, чтобы мы обеспечили здоровье населения. Делайте что угодно, согласовывайте с федеральным центром»,— заявил Осипов.



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