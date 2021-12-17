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Сыну Главы Башкирии нашли няню для обучения башкирскому языку

Сыну Главы Башкирии нашли няню для обучения башкирскому языку

18:03, 17 дек 2021

Няня для среднего сына главы Башкирии из Белорецкого района подбиралась специально для изучения башкирского языка, сообщил Радий Хабиров.

Стало известно, что няней среднего сына Радия Хабирова является жительница Белорецкого района. Как уточнил глава республики на встрече с участниками Форума родителей в рамках проекта «Туған тел — изге аманат», поиски няни заняли долгое время.

В частности, Хабиров отметил, что с ребенком женщина разговаривает на башкирском языке.


— У моего среднего сына есть няня из Белорецкого района. Мы долго искали, подбирали ее. Няня говорит на башкирском языке и на нем, конечно, общается с моим сыном. И когда я начинаю разговаривать с сыном на башкирском языке, он почему-то стесняется. Это стеснение надо убирать с детства. Мы себя должны чувствовать башкирами и общаться между собой хотя бы на башкирском разговорном», - Радий Хабиров.

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Источник: mkset.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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