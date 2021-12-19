Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отозвался об активных антиваксерах как о "опасных дураках"

19:34, 19 дек 2021

Как считает Песков, те, кто склоняет окружающих к отказу от вакцины, самые что ни на есть "опасные дураки". Данную позицию он выразил в документальном фильме "Опасный вирус. Второй год", премьера которого состоится на ТК "Россия 1".







У чиновника поинтересовались, как можно интерпретировать людей, которые отрицают пользу вакцины и пытаются убедить в этом друзей и знакомых. "Опасные дураки" - кратко и емко. По-другому не получится, к сожалению", - высказался Дмитрий Песков.





Подобный вопрос был адресован и А. Поповой, занимающей пост главы Роспотребнадзора. Последняя назвала антипрививочников "пораженными страхом" людьми. Мнение главы Минздрава особо не отличается. М. Мурашко добавил, что агитацию за отказ от вакцинирования можно считать "неразумными действиями".

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