Глава Башкирии пообещал не вносить изменения в указ о режиме повышенной готовности до Нового года

12:33, 20 дек 2021









на оперативном совещании в правительстве заявил, что не намерен вводить новые ограничения из-за коронавируса. Однако руководитель республики отметил, что с каждой неделей темпы вакцинации снижаются.

«Прежде всего, я обращаю внимание, что мы до нового года никаких изменений в наш указ, если все будет так же идти, не вносим. Но существующие ограничения остаются», – сообщил Хабиров.



Глава Башкирии добавил, что проведет оперативный штаб с главами районов республики, где изучат динамику вакцинации от коронавируса. Министр здравоохранения республики Максим Забелин заявил, что в случае сохранения текущих темпов взрослое население, которое подлежит вакцинации, будет привито полностью в первую неделю февраля.





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