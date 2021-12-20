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Глава Башкирии пообещал не вносить изменения в указ о режиме повышенной готовности до Нового года

Глава Башкирии пообещал не вносить изменения в указ о режиме повышенной готовности до Нового года

12:33, 20 дек 2021 Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве заявил, что не намерен вводить новые ограничения из-за коронавируса. Однако руководитель республики отметил, что с каждой неделей темпы вакцинации снижаются.

«Прежде всего, я обращаю внимание, что мы до нового года никаких изменений в наш указ, если все будет так же идти, не вносим. Но существующие ограничения остаются», – сообщил Хабиров.

Глава Башкирии добавил, что проведет оперативный штаб с главами районов республики, где изучат динамику вакцинации от коронавируса. Министр здравоохранения республики Максим Забелин заявил, что в случае сохранения текущих темпов взрослое население, которое подлежит вакцинации, будет привито полностью в первую неделю февраля. 


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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович коронавирусные ограничения
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