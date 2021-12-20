Глава Башкирии потребовал объяснительные с глав 11 районов из-за ремонта в школах

14:47, 20 дек 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил собрать объяснительные с глав 11 районов и городов, школы которых не вошли в федеральную программу по капитальному ремонту на 2022-2026 годы. Соответствующее задание он дал исполняющему обязанности руководителя своей администрации Уралу Кильсенбаеву 20 декабря.







В федеральную программу по капремонту школ в Башкирии не вошли Архангельский, Балтачевский, Белебеевский, Бижбулякский, Буздякский, Зианчуринский, Кигинский, Мелеузовский и Чекмагушевский районы, а также города Кумертау и Октябрьский.



– Есть понимание, почему они не участвовали [в федеральной программе]? Это безалаберность или не нужно? Что, в Кигинском районе не нужно школы ремонтировать? В чем дело? Почему вы не подталкивали? Почему администрация молчала здесь? – спросил Хабиров чиновников во время оперативного совещания в местном правительстве. – Урал Тагирович [Кильсенбаев], мне сегодня объяснения соберите со всех 11 муниципалитетов, почему такое произошло. Если там есть виновные – значит, надо наказывать.





Министр образования Башкирии Айбулат Хажин отметил, что не попавшие в программу капремонта школ муниципалитеты еще могут заявиться на дополнительный набор – в случае успеха образовательные учреждения в них начнут приводить в порядок только с 2024 года.



Пока в федеральную программу по капремонту на 2022-2026 годы от Башкирии заявлено 365 школ. В 2022-2023 годах ожидается реконструкцию 103 объектов – сметная стоимость работ превышает 4 млрд рублей.





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