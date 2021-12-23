Башкирия получила сертификат глобального геопарка ЮНЕСКО «Янган-Тау»

09:07, 23 дек 2021

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вручил главе Башкирии Радию Хабирову сертификат о присвоении геопарку «Янган-Тау» статуса глобального геопарка ЮНЕСКО. Передача документа состоялась на общем собрании Комиссии России по делам ЮНЕСКО, сообщил глава республики. Статус глобального геопарка «Янган-Тау» получил в 2020 году, но из-за связанных с пандемией ограничений сертификат был передан только сейчас.







«Это действительно большое достижение для нас, но мы уже идем дальше. Продолжим развивать инфраструктуру геопарка “Янган-Тау”. В ближайшие два года в память о нашем национальном герое Салавате Юлаеве построим здесь геологический музейный комплекс “Мечетлино” и историко-культурный комплекс “Земля Салавата” — “Салауат Ере”», — рассказал Хабиров.



В 2021 году в список 16 территорий-претендентов на включение в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО был включен парк «Торатау». В следующем году в республика должна прибыть делегация экспертов организации ООН для оценки возможностей территории. В ближайшие два года в парке появятся капитальный визит-центр, этнокомплекс и экологическая тропа, ведущая на вершину шихана Торатау.





На включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО претендуют еще два объекта на территории Башкирии. Первый — это природно-геологический памятник «Башкирские Шиханы: Торатау, Юрактау и Куштау», второй — «Наскальная живопись пещеры Шульган-Таш». Весной 2022 года на территории заповедника «Шульган-Таш» планируется открыть историко-культурный музейный комплекс с конференц-залами, детским научным центром, лабораториями и фондохранилищами.





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Источник: Башинформ