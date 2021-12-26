Глава Башкирии заявил, что удалится из соцсетей после отставки
16:48, 26 дек 2021
Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире местного телеканала заявил, что не любит социальные сети и удалит свои страницы, когда уйдет в отставку. Также он признался, что в соцсетях лайкает только посты своей супруги Каринэ.
- Социальные сети — это способ работы. Пока для меня это хороший инструмент рассказывать, что я делаю, какие у меня мысли, чего мы добиваемся в нашей работе, - заявил г-н Хабиров в эфире. - Мы через социальные сети порой проводим даже некоторые срезы общественного мнения. Это тоже полезно. И все главы муниципалитетов в Башкирии работают в социальных сетях, это их обязанность и работа.
Он признался, что не любит лайкать посты и делает это только под постами своей супруги Каринэ Хабировой.