Глава Башкирии заявил, что удалится из соцсетей после отставки

16:48, 26 дек 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров в эфире местного телеканала заявил, что не любит социальные сети и удалит свои страницы, когда уйдет в отставку. Также он признался, что в соцсетях лайкает только посты своей супруги Каринэ.







- Социальные сети — это способ работы. Пока для меня это хороший инструмент рассказывать, что я делаю, какие у меня мысли, чего мы добиваемся в нашей работе, - заявил г-н Хабиров в эфире. - Мы через социальные сети порой проводим даже некоторые срезы общественного мнения. Это тоже полезно. И все главы муниципалитетов в Башкирии работают в социальных сетях, это их обязанность и работа.



Он признался, что не любит лайкать посты и делает это только под постами своей супруги Каринэ Хабировой.

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Фото: От 1 тысячи рублей.8-927-086-1921