Глава Башкирии сообщил о решении проблем более 3 тысяч обманутых дольщиков

13:13, 28 дек 2021

За год в Башкирии жилье или компенсацию получили около 3 тысяч 230 обманутых дольщиков. Об этом сегодня, 28 декабря, на оперативном совещании в правительстве рассказал Радий Хабиров.







Он рассказал, что в начале 2021 года в регионе насчитывалось 7 тысяч 232 человека с нерешенным квартирным вопросом. На данный момент 4 тысячи 4 человека еще не реализовали свои права. Радий Хабиров обратился к прокурору Башкирии Игорю Пантюшину с просьбой в следующем году помочь привлечь к ответственности недобросовестных застройщиков.





«Те деятели, которые этим занимались, до сих пор еще некоторые, на наш взгляд, ходят еще по этой земле и более того, у нас были факты, когда человек отсидел, вышел и опять пытался влезть в это строительство», - сказал глава.

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