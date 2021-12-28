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Глава Башкирии назвал утрату башкирского пароходства своей личной обидой

Глава Башкирии назвал утрату башкирского пароходства своей личной обидой

13:25, 28 дек 2021

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал утрату башкирского пароходства своей личной обидой. На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве республики он заявил о необходимости восстановления Судоремонтного завода.

– Базу со всеми «хромающими» предприятиями нужно стараться поднять с колен. Откровенно скажу, мы много сил уделяли поддержке тех предприятий, которые находились в сложной ситуации. Судоремонтый завод – нереализованная история, которая для меня носит личный характер. Обидно очень, и пароходство было, и флот был. И завод, вроде, есть, но два года уже плюхаемся – пока что только вышли из банкротства, – отметил глава республики.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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