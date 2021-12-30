Глава Башкирии рассказал о неожиданном подарке на Новый год
19:45, 30 дек 2021
Радий Хабиров рассказал о неожиданном подарке на Новый год. Приятный сюрприз Главе Башкирии сделали журналисты местного телевидения. «На встрече с работниками телевидения республики неожиданно подарили вот это фото. Здесь я молодой и худой)) провожу соревнования по национальной борьбе среди стройотрядов», - поделился он впечатлениями от подарка в соцсетях.
При этом Глава республики не забыл упомянуть, что на последнем Кубке мира по борьбе на поясах команда Башкортостана завоевала больше всех медалей.