Глава Башкирии рассказал о неожиданном подарке на Новый год

19:45, 30 дек 2021

Радий Хабиров рассказал о неожиданном подарке на Новый год. Приятный сюрприз Главе Башкирии сделали журналисты местного телевидения.



«На встрече с работниками телевидения республики неожиданно подарили вот это фото. Здесь я молодой и худой)) провожу соревнования по национальной борьбе среди стройотрядов», - поделился он впечатлениями от подарка в соцсетях.



При этом Глава республики не забыл упомянуть, что на последнем Кубке мира по борьбе на поясах команда Башкортостана завоевала больше всех медалей.



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Фото: Башинформ