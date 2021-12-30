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Глава Башкирии рассказал о неожиданном подарке на Новый год

Глава Башкирии рассказал о неожиданном подарке на Новый год

19:45, 30 дек 2021

Радий Хабиров рассказал о неожиданном подарке на Новый год. Приятный сюрприз Главе Башкирии сделали журналисты местного телевидения.


«На встрече с работниками телевидения республики неожиданно подарили вот это фото. Здесь я молодой и худой)) провожу соревнования по национальной борьбе среди стройотрядов», - поделился он впечатлениями от подарка в соцсетях.

При этом Глава республики не забыл упомянуть, что на последнем Кубке мира по борьбе на поясах команда Башкортостана завоевала больше всех медалей.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Башинформ
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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