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Президент РФ Владимир Путин повысил зарплату чиновникам

Президент РФ Владимир Путин повысил зарплату чиновникам

12:37, 01 янв 2022

Федеральным государственным служащим усовершенствуют оплату труда. Данный указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранееспециалист-эксперт имел должностной оклад в размере 2600 рублей, кроме того, ежемесячно он получал денежное поощрение 6500 рублей. После внесенных правок должностной оклад составит 14658 рублей, а поощрение увеличится до 13192 рублей (0,9 от суммы оклада), сообщается на официальном портале правовой информации.

Кроме того, ставка должностного оклада у заместителя федерального министра возросла с 5650 до 31845 рублей. Также сообщается, что специалист первого разряда в аппаратах нижней и верхней палат парламента РФ получал оклад 2200 рублей и денежное поощрение 5500 рублей (2,5 оклада), а теперь его оклад составит 12405 рублей и денежное поощрение в размере 0,9 от оклада. Оклады и структура денежного поощрения изменена таким же образом и у иных должностей федеральной государственной гражданской службы в различных ведомствах.

Ранее Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат помощникам сенаторов и депутатов Госдумы РФ. Теперь вместо 300 тысяч рублей они начнут получать 387 тысяч. Приказ вступает в силу 1 января.


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Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru
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