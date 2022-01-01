Глава Башкирии отправился вместе с женой в путешествие

13:27, 01 янв 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров вместе с супругой Каринэ уехал в Ишимбайский район республики.







Это уже не первое подобное путешествие главы республики и его супруги. Так, в марте 2021 года чета Хабировых отправилась в небольшое путешествие по Башкирии. Тогда Хабиров заявил, что в этот день он будет не главой региона, а обычным туристом.



На этот раз Хабировы отправились в Ишимбайский район республики, чтобы посмотреть на медеплавильный завод в селе Верхортори и не только.









- Тут две причины. Во-первых, у моего отца день рождения, и мы хотели поехать на кладбище. Второе – попытаемся открыть уфимцам еще одну интересную туристическую точку в селе Верхотор, - объяснил Хабиров.



Примечательно, что глава республики сам управляет автомобилем несмотря на то, что редко садится за руль.





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Фото: скрин видео