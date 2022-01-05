Глава Башкирии поручил закупить технику для уборки снега
19:57, 05 янв 2022
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил после новогодних праздников закупить техники для уборки снега. Об этом он сообщил сегодня, 5 января, на заседании антиковидного штаба.
По его словам, у республики есть необходимые средства на эти цели. Новых снегоуборщиков направят в районы Башкирии.
— Деньги в бюджете уже есть. Сейчас нужно грамотно организовать процедуру закупки, чтобы муниципалитеты получили технику, — заявил глава республики.
Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии выступил с экстренным поручением: руководители муниципалитетов республики должны будут проверить подготовку школ к выходу учеников с каникул, сообщил Радий Хабиров на антиковидном штабе.
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Источник:
ufa1.ru
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