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Глава Башкирии поручил закупить технику для уборки снега

Глава Башкирии поручил закупить технику для уборки снега

19:57, 05 янв 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил после новогодних праздников закупить техники для уборки снега. Об этом он сообщил сегодня, 5 января, на заседании антиковидного штаба.

По его словам, у республики есть необходимые средства на эти цели. Новых снегоуборщиков направят в районы Башкирии.

— Деньги в бюджете уже есть. Сейчас нужно грамотно организовать процедуру закупки, чтобы муниципалитеты получили технику, — заявил глава республики.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии выступил с экстренным поручением: руководители муниципалитетов республики должны будут проверить подготовку школ к выходу учеников с каникул, сообщил Радий Хабиров на антиковидном штабе.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Уфа
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