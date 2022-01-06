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Глава Башкирии не видит оснований для снятия антиковидных ограничений

Глава Башкирии не видит оснований для снятия антиковидных ограничений

13:14, 06 янв 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров на минувшем заседании регионального оперштаба по коронавирусу заявил, что ситуация с инфекцией в республике стабильная и, вместе с тем, нет оснований для снятия антиковидных ограничений. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Тем более что в России уже выявлены случаи заражения штаммом «омикрон». А значит, рано или поздно он придёт в Башкортостан. И мы должны быть к этому готовы», - сказал он.

Руководитель Роспотребнадзора по региону Анна Казак отметила, что в Башкирии идёт спад заболеваемости среди всех возрастных групп. Так, за неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 34%, а ОРВИ и гриппом – на 26,1%.

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Источник: ufa.aif.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович коронавирусные ограничения
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