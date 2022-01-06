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Путин поручил ввести новые льготы для семей с детьми

Путин поручил ввести новые льготы для семей с детьми

13:41, 06 янв 2022

Президент РФ Владимир Путин распорядился ввести новые льготы для семей с тремя и более детьми. Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ рассмотреть вопрос об обеспечении земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим трех и более детей, необходимой инфраструктурой (инженерной, коммунальной, социальной). А также о финансировании соответствующих расходов», — говорится в перечне поручений.

Отмечается также, что документ должен быть готов к 1 июля этого года. Ответственными названы премьер-министр Михаил Мишустин и руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Ранее сообщалось о том, что материнский капитал в России будет проиндексирован 1 февраля по фактической инфляции. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Текст закона опубликован на портале правовой информации.

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Источник: ura.news
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