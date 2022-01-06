Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

Радий Хабиров поздравил православных с Рождеством Христовым

Радий Хабиров поздравил православных с Рождеством Христовым

20:10, 06 янв 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях поздравил православных с Рождеством.

"Сегодня Сочельник, и буквально через несколько часов наши православные братья и сестры встретят один из самых главных праздников - Рождество Христово. И, конечно, в этот день я поздравляю всех с этим праздником.

В нашей республике мы уже давно живем по этому принципу. Для нас Рождество, Курбан-байрам, Песах - те праздники, которые мы встречаем все вместе. Потому что мы живем дружно. И я хочу сказать, что это правильно, и ради этого стоит работать, и это мы будем защищать.

Всем мира, добра, благополучия и семейного счастья. Будьте здоровы и будьте счастливы!", - написал руководитель республики.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: