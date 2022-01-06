Радий Хабиров поздравил православных с Рождеством Христовым

20:10, 06 янв 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях поздравил православных с Рождеством.



"Сегодня Сочельник, и буквально через несколько часов наши православные братья и сестры встретят один из самых главных праздников - Рождество Христово. И, конечно, в этот день я поздравляю всех с этим праздником.







В нашей республике мы уже давно живем по этому принципу. Для нас Рождество, Курбан-байрам, Песах - те праздники, которые мы встречаем все вместе. Потому что мы живем дружно. И я хочу сказать, что это правильно, и ради этого стоит работать, и это мы будем защищать.



Всем мира, добра, благополучия и семейного счастья. Будьте здоровы и будьте счастливы!", - написал руководитель республики.





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