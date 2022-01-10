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Глава Башкирии поручил создать заслоны для невакцинированных жителей

Глава Башкирии поручил создать заслоны для невакцинированных жителей

14:07, 10 янв 2022

В 11 января в Башкирии вновь начнутся проверки соблюдения режима повышенной готовности к коронавирусу. Об этом заявил на оперативном совещании глава региона Радий Хабиров. По его словам, после праздников пора «встряхнуться» — «аккуратно и поступательно». До 15 февраля, отметил чиновник, необходимо выполнить план по вакцинации

При этом он сослался на рекомендации главного санитарного врача по поводу эпидемиологической обстановки.

— С завтрашнего дня мы начинаем, начинается естественная миграция людей, обращения в фитнес-клубы, театральные и культурные учреждения, поэтому мы должны создать заслоны против невакцинированных людей, — сказал Радий Хабиров.

Также он поручил министру торговли Башкирии Алексею Гусеву напомнить крупным торговым центрам о необходимости соблюдения всех санитарно-эпидемиологических правил.

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Источник: ufa1.ru
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