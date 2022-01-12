Глава района в Башкирии написал заявление об отставке

13:08, 12 янв 2022

Глава Кугарчинского района республики Гайса Янбаев, обвиняемый в хищении 26 млн рублей, уходит в отставку. Об этом чиновник сообщил в социальных сетях. Также глава районной администрации отметил, что с решением Верховного суда республики он не согласен.







«С решением суда я категорически не согласен, поэтому обязательно буду его обжаловать и продолжу борьбу за правду и свое честное имя в дальнейших судебных инстанциях», – написал Янбаев.



Чиновник заявил, что за время его работы на посту главы было сделано много хорошего, однако что-то он не успел сделать. Янбаев заверил, что вся запланированная работа по развитию муниципалитета будет продолжена.

Напомним, ранее сообщалось, что глава администрации Кугарчинского района, 41-летний главный бухгалтер ООО «Тавакан» и 55-летний индивидуальный предприниматель обвиняются в совместном сговоре и хищении 26 млн рублей. Однако сам Янбаев заявил, что «денег не брали».





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Фото: соцсети