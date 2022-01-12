Азат Арсланов назначен замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии
16:39, 12 янв 2022
В Башкирии с 30 декабря 2021 года на должность заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения назначили Азата Арсланова. Об этом пресс-служба ведомства сообщила сегодня, 12 января.
Отмечается, что новый замминистра будет заниматься вопросами развития социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов, развития негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг, юридического обеспечения.
Справка:
Азат Маратович Арсланов родился 28 марта 1983 года, в деревне Сабаево Буздякского района республики. Закончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности экономист в 2005 году. Начинал карьеру с должности экономиста в «Буздякмолагропром», затем перешел на работу в администрацию Буздякского района. С июня 2017 года по октябрь 2021 года занимал пост главы районной администрации.
Читайте также:Глава района в Башкирии написал заявление об отставке