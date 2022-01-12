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Азат Арсланов назначен замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии

Азат Арсланов назначен замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии

16:39, 12 янв 2022

В Башкирии с 30 декабря 2021 года на должность заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения назначили Азата Арсланова. Об этом пресс-служба ведомства сообщила сегодня, 12 января.

Отмечается, что новый замминистра будет заниматься вопросами развития социальной инфраструктуры и интеграции инвалидов, развития негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг, юридического обеспечения.

Справка:
Азат Маратович Арсланов родился 28 марта 1983 года, в деревне Сабаево Буздякского района республики. Закончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности экономист в 2005 году. Начинал карьеру с должности экономиста в «Буздякмолагропром», затем перешел на работу в администрацию Буздякского района. С июня 2017 года по октябрь 2021 года занимал пост главы районной администрации.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба Минтруда РБ
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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