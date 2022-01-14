Кугарчинский район Башкирии временно возглавил Азамат Сайфуллин

09:49, 14 янв 2022

Кугарчинский район Башкирии временно возглавил 51-летний экономист Азамат Сайфуллин, который ранее занимал в администрации должность заместителя. Об этом сообщил сегодня, 14 января, секретарь райсовета Руслан Ахмеров. Он подчеркнул, что Сайфуллин назначен на пост в качестве исполняющего обязанности.







— Пока выбран временно, что будет дальше и какие еще кандидаты, сказать не могу, [дальше] будет видно, — сказал Ахмеров.



На вопрос о возможной кандидатуре бывшего главы района Гайсы Янбаева, которого обвинили в мошенничестве, в райсовете ответить затруднились. Сам Янбаев ранее заявил, что намерен обжаловать приговор. Напомним, с 2014 по 2016 год он, будучи еще директором фермерского предприятия «Тавакан», вместе с бухгалтером предприятия перевел на счет бизнесмена 26 миллионов рублей по договорам на поставку оборудования для молочной фермы, а сведения о поставке оборудования — по версии следствия, фиктивные — передал в правительство, чтобы получить субсидии в 10 миллионов рублей. В августе 2021 года Гайсе Янбаеву дали 5 лет лишения свободы условно и назначили штраф в 500 тысяч рублей. Чиновники попытался обжаловать решение в Верховном суде, но безуспешно.

Азамат Сайфуллин же с 2017 года занимал должность замглавы по финансам, экономическому развитию и инвестициям Кугарчинской администрации. До этого он в течение полутора лет он работал заместителем гендиректора ООО «Иремель-Инвест», который принадлежал фонду бывшего главы Башкирии Муртазы Рахимова «Урал». Также Сайфуллин был начальником управления пенсионного фонда Кугарчинского района и начальником экономического отдела.

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Фото: Азамат Сайфуллин / vk.com