В Башкирии члены правительства заразились коронавирусом

12:36, 17 янв 2022









на оперативном совещании в правительстве выразил свое беспокойство по поводу распространения коронавируса. По его словам, инфекцией заразились некоторые чиновники.

«Я не буду фамилии называть, но наши коллеги уже болеют коронавирусом, и они общались с людьми. У нас сегодня один из руководителей будет докладывать в режиме онлайн, потому что мы не знаем, болеет он или нет», – сообщил Хабиров.



Глава региона заявил, что с сегодняшнего дня, 17 января, работа правительства будет переведена в онлайн, чтобы не распространялся коронавирус. Личные приемы с гражданами также должны проводиться дистанционно. Также Радий Хабиров подчеркнул, что все члены правительства и сотрудники районных администраций должны ходить в масках.

«Увидели, кто в Белом доме или здании муниципалитета ходит без маски – в первый раз сделайте замечание. Второй раз – выговор, в третий раз увольняйте», – подытожил глава Башкирии.





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