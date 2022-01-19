Глава Башкирии рассказал о мерах, предпринимаемых для недопущения распространения омикрона

14:49, 19 янв 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал три задачи при подготовке республики к массовому распространению «омикрон»-штамма коронавируса. По его словам, власти сосредоточены на коечном фонде в больницах, первичном звене здравоохранения и продолжении прививочной кампании.







– У нас идет небольшое повышение госпитализаций. На данный момент развернуто 1,5 тыс. коек, занято – одна тысяча. В момент пика прошлого года мы разворачивали 8,5 тыс. коек, а потенциал у нас – 10 тыс. По этому показателю мы более-менее спокойны, – отметил Хабиров в эфире телеканала «Россия 24» 19 января.



Глава Башкирии напомнил, что сейчас в республике строятся два ковид-госпиталя в городах Сибае и Туймазы. Возведение новых лечебниц необходимо, «чтобы жители могли пройти лечение непосредственно рядом со своими территориями».



Хабиров рассказал, что для обеспечения поликлинического звена врачами и амбулаторных пациентов лекарствами были выделены дополнительные средства. В подмогу уже работающим медикам в случае всплеска инфекции подготовлены студенты выпускных курсов медицинского университета.

По словам руководителя региона, сейчас в Башкирии от коронавируса привились 2,26 млн человек – это 91% от плана. Также население начинать активно ревакцинироваться – только за последние сутки процедуру прошли 6 тыс. человек.



Отдельно Хабиров высказался и о введенных в понедельник, 17 января, антиковидных ограничениях. Речь идет о запрете на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий: «Нам важно, чтобы люди не заражались в ходе массовых культурных и спортивных мероприятий. Мы их отложили на неопределенный срок. Никто не умрет, если мы не проведем эти мероприятия. Мы также отменили личные приемы чиновников – все будет проходить в режиме онлайн».









Напомним, по состоянию на 18 января в республике выявлено уже 23 случая заражения «омикрон»-штаммом коронавируса.





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