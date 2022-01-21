В столице Башкирии из-за коронавируса разберут ледовые горки

09:36, 21 янв 2022

Демонтаж новогодних городков, праздничных елей и иллюминации начнут с 24 января. Об этом рассказали в пресс-службе городской мэрии.

С сегодняшнего дня приступят к разбору горок на площади имени Ленина, перед конгресс-холлом «Торатау» и на Советской площади.







«Соответствующее решение было принято в связи с развитием неблагополучной эпидемиологической ситуации и отсутствием возможности регулировать количество посетителей на ледовых горках и соблюдения социальной дистанции, а также завершением мероприятий по празднованию нового года и каникулярного периода для школьников», — пояснили в администрации Уфы.

Ранее Глава Башкирии рассказал о мерах, предпринимаемых для недопущения распространения омикрона. По его словам, власти сосредоточены на коечном фонде в больницах, первичном звене здравоохранения и продолжении прививочной кампании.





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