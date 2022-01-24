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На совещании с Главой Башкирии мэр Нефтекамска присутствовал со школьницей

На совещании с Главой Башкирии мэр Нефтекамска присутствовал со школьницей

22:08, 24 янв 2022

Необычный гость появился сегодня на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии. Мэр Нефтекамска появился на оперативке вместе с девочкой школьницей. Сам Ратмир Мавлиев позже объяснил, что участвовал в традиционной «Елке желаний», где ему попалась записка от учащейся 8 класса средней школы №9.



- Восьмиклассница Венера Хурматова загадала желание: встретиться со мной и узнать больше о нашей работе. Сегодня она немного погрузилась в муниципальную службу. По возможности все ей показал и рассказал. Даже вместе приняли участие в оперативном совещании с Главой Республики Башкортостан Радием Фаритовичем Хабировым, - пояснил на своей странице в соцсетях Ратмир Мавлиев.

Всего на новогоднюю почту «Елка желаний» поступило более 100 пожеланий – все они были исполнены.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Ратмир Мавлиев
Теги: Нефтекамск
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