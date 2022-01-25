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Глава Башкирии из-за коронавируса перевел социальные учреждения на карантин

Глава Башкирии из-за коронавируса перевел социальные учреждения на карантин

14:36, 25 янв 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 25 января, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рекомендовал перевести сотрудников на удаленный режим работы. Также было принято решение перевести на изоляцию учреждения социального обслуживания.



В пресс-службе главы республики уточнили, что речь идет о стационарных учреждениях, в частности, о домах престарелых. Когда отменят принятые меры, информации нет.

Радий Хабиров также поручил усилить контроль за соблюдением санитарных норм и ограничительных мер для тех, кто не прошел вакцинацию. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирию поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков от 12 лет.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Коронавирус в Башкирии
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