Глава Башкирии из-за коронавируса перевел социальные учреждения на карантин
14:36, 25 янв 2022
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 25 января, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рекомендовал перевести сотрудников на удаленный режим работы. Также было принято решение перевести на изоляцию учреждения социального обслуживания.
В пресс-службе главы республики уточнили, что речь идет о стационарных учреждениях, в частности, о домах престарелых. Когда отменят принятые меры, информации нет.
Радий Хабиров также поручил усилить контроль за соблюдением санитарных норм и ограничительных мер для тех, кто не прошел вакцинацию.