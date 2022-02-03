В Башкирии учредят новый профессиональный праздник

11:08, 03 фев 2022

Парламент Башкирии намерен учредить в республике новый профессиональный праздник – День работника земельных и имущественных отношений. Его предлагается отмечать ежегодно 29 октября.







Соответствующий законопроект был одобрен комитетом по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам. Документ планируется принять в первом чтении на ближайшем заседании Госсобрания-Курултая.



Как пояснил спикер Константин Толкачев, выбранная дата исторически обоснована. 29 октября 1991 года был образован Государственный комитет Башкирской ССР по управлению государственным имуществом.

– Работники земельных и имущественных отношений принимают непосредственное участие в государственном регулировании земельных отношений. От их добросовестного труда зависит успех земельной реформы и государственных программ, связанных с управлением недвижимым имуществом. Они вносят существенный вклад в наполнение бюджета, способствуют укреплению экономического потенциала нашей республики, – отметил Толкачев.



В парламенте добавили, что законопроект был разработан по случаю 30-летнего юбилея Минземимущества Башкирии.





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