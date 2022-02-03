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Мариам Башкирова назначена и.о. пресс-службы правительства Башкирии

Мариам Башкирова назначена и.о. пресс-службы правительства Башкирии

19:02, 03 фев 2022

Исполняющим обязанности главы пресс-службы правительства Башкирии стала 28-летняя Мариам Башкирова.

– На данный момент исполняю обязанности директора департамента информационного сопровождения аппарата правительства в связи с переходом Ольги Красноногой в агентство, – передала Башкирова.

Она добавила, что была назначена на должность еще 11 января.

Ранее пост пресс-секретаря кабмина республики занимала Ольга Красноногая. В начале января она перешла работать зампредом в Агентство по печати и СМИ республики.

Башкирова ранее была заместителем главного редактора в «РБК-Уфа» и ведущей авторской рубрики о ситуации с коронавирусом в республике. Снимала фильм о COVID-19, где одним из главных героев был как раз глава регионального правительства Андрей Назаров. В прошлом также занимала различные должности в федеральных СМИ по направлению международной социально-политической повестки. До этого, как следует из биографической справки, работала в сфере политического пиара.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Мариам Башкирова
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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