В Башкирии не поддержали идею запрета разведения свиней в частном подворье

10:55, 10 фев 2022

Депутаты Башкирии изучили предложение о принятии закона, запрещающего разведение свиней в личных подсобных хозяйствах. Ранее подобные меры предлагал принять председатель Союза Виктор Фрейдин для предотвращения вспышек африканской чумы свиней.







— Мы внимательно изучили вопрос и пришли к однозначному выводу: о тотальном запрете на разведение свиней не может быть и речи, — сообщил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. — Около 40 процентов населения нашей республики проживает на селе, и свиноводство для многих является давним, традиционным промыслом. Жесткий запрет представляется избыточной мерой, тем более что кроме африканской чумы свиней существуют и другие крайне заразные инфекционные заболевания. Запрет частного свиноводства может иметь прецедентные последствия, а пойти по этому пути значит нарушить традиционный уклад сельской жизни.





Спикер парламента подчеркнул, что в республике поддерживают сельчан, частных животноводов, а запрет не вписывается в концепцию аграрного законодательства. Однако болезнь представляет опасность и наносит ущерб, который превышает получаемый личными подсобными хозяйствами доход.









— Сокращение поголовья свиней в частных подворьях снизило бы риски, — сказал Константин Толкачев. — Возможно, нам стоит пойти по пути государственной поддержки тех личных подсобных хозяйств, которые переходят на альтернативные виды животноводства. Такая практика существует в Ленинградской, Самарской, Ярославской, Орловской областях, в Чувашии и ряде других регионов. Это интересный опыт, который стоит проанализировать. Но на первый план, как и в случае с любыми другими опасными заболеваниями, должны выйти ветеринарный контроль и информирование населения. Частный сектор особенно уязвим перед африканской чумой свиней. Это и бесконтрольный перевоз свиней, и несоблюдение условий их содержания, и неправильная утилизация падежа, не говоря уж о регистрации сельхозживотных для своевременной профилактической вакцинации. Нужна большая разъяснительная работа.





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