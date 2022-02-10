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В администрации Башкирии рассказали о самочувствии Хабирова и числе заболевших чиновников

В администрации Башкирии рассказали о самочувствии Хабирова и числе заболевших чиновников

15:47, 10 фев 2022

В Башкирии массово болеют чиновники. Как сообщили сегодня, 10 февраля, в пресс-службе Радия Хабирова, 12% сотрудников главы администрации республики находятся на больничном.

— Не все в связи с коронавирусной инфекцией [ушли на больничный], есть, к сожалению, и другие болезни. Я бы не сказала, что это большие цифры для такого эпидемиологического периода, — рассказала пресс-секретарь Хабирова Диана Исханова.

Она отметила, что несмотря на это, работа продолжается в штатном режиме, но по поручению главы Башкирии все совещания переведены в онлайн-формат.

Исханова добавила, что сам Радий Хабиров чувствует себя хорошо.

— Состояние Радия Фаритовича хорошее, не болеет. Находится на рабочем месте, — отметила пресс-секретарь главы.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Хабиров Радий Фаритович Коронавирус в Башкирии
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