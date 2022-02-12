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Глава Башкирии собрался с экспедицией в Арктику

Глава Башкирии собрался с экспедицией в Арктику

14:29, 12 фев 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях заявил о подготовке к экспедиции на архипелаг Земля Франца Иосифа. Ранее он уже озвучивал свое желание отправиться в плавание по Северному Ледовитому океану.

Свой пост он проиллюстрировал фотографиями из музея полярника Валериана Альбанова, который открыли в Уфе совсем недавно. Хабиров предложил всем жителям и гостям республики посетить этот музей и привести туда детей.

- Сегодня с американской писательницей Натали Андреа Питцер и исследователем Арктики Евгением Ферштером обсудили планы по подготовке экспедиции на Землю Франца-Иосифа. Планы сложные, но реальные. Всем хороших выходных! – подытожил Радий Хабиров.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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