Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Политика в Башкирии »

В Башкирии уволился мэр одного из городов

В Башкирии уволился мэр одного из городов

11:41, 14 фев 2022

Ратмир Мавлиев сложил полномочия главы администрации Нефтекамска. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Сегодня на заседании Совета было принято решение о досрочном прекращении моих полномочий. Хочу признаться в любви родному Нефтекамску (День Святого Валентина – отличный повод) и поблагодарить каждого жителя за поддержку, инициативу, советы и конструктивную критику. Все, что сделано за три года, сделано вместе, при вашем активном участии. Ваша оценка – главный результат моего труда», – написал чиновник.


Экс-мэр Нефтекамска в своей публикации отметил, что продолжит и дальше работать в Башкирии, но уже в другом городе.

Ранее сообщалось о том, что руководитель кабинета министров, утвердил на должность заместителя министра финансов Розу Юсупову. Должность кандидат экономических наук получила после празднования 40-летнего юбилея.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Нефтекамск
Читайте также

Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев заразился коронавирусом
Политика в Башкирии
Мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев заразился коронавирусом
Жители Нефтекамска не хотят отпускать главу города
Политика в Башкирии
Жители Нефтекамска не хотят отпускать главу города
Чиновники Нефтекамска похитили из казны города более 1 млн рублей
Происшествия в Башкирии
Чиновники Нефтекамска похитили из казны города более 1 млн рублей
Ратмир Мавлиев временно возглавит администрацию Нефтекамска
Политика в Башкирии
Ратмир Мавлиев временно возглавит администрацию Нефтекамска
В Абзелиловском районе глава администрации Рим Сынгизов досрочно сложил полномочия
Политика в Башкирии
В Абзелиловском районе глава администрации Рим Сынгизов досрочно сложил полномочия
"Получилось наоборот": глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев прокомментировал поступок рыбаков
Происшествия в Башкирии
"Получилось наоборот": глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев прокомментировал поступок рыбаков
В Стерлитамаке мэр города Владимир Куликов сообщил об увольнении
Политика в Башкирии
В Стерлитамаке мэр города Владимир Куликов сообщил об увольнении
Мэр города в Башкирии заразился коронавирусом
Политика в Башкирии
Мэр города в Башкирии заразился коронавирусом


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: