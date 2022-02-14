В Башкирии уволился мэр одного из городов

11:41, 14 фев 2022

Ратмир Мавлиев сложил полномочия главы администрации Нефтекамска. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.







«Сегодня на заседании Совета было принято решение о досрочном прекращении моих полномочий. Хочу признаться в любви родному Нефтекамску (День Святого Валентина – отличный повод) и поблагодарить каждого жителя за поддержку, инициативу, советы и конструктивную критику. Все, что сделано за три года, сделано вместе, при вашем активном участии. Ваша оценка – главный результат моего труда», – написал чиновник.

Экс-мэр Нефтекамска в своей публикации отметил, что продолжит и дальше работать в Башкирии, но уже в другом городе.

Ранее сообщалось о том, что руководитель кабинета министров, утвердил на должность заместителя министра финансов Розу Юсупову. Должность кандидат экономических наук получила после празднования 40-летнего юбилея.





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Фото: соцсети