Исполняющим обязанности мэра столицы Башкирии стал Ратмир Мавлиев
17:45, 14 фев 2022
Депутаты Горсовета избрали Ратмира Мавлиева исполняющим обязанности мэра Уфы до проведения конкурса на замещение должности руководителя столичной Администрации.
«Я рад присутствовать в этом зале. Это большая ответственность и вызов быть в команде Радия Фаритовича. Буду отдавать целиком и полностью этой работе. От жителей жду конструктивных предложений. Уверен, у нас все получится. Спасибо за доверие»- сказал Ратмир Мавлиев.
Стоит отметить, что кандидатуру Мавлиева на рассмотрение внес Глава республики Радий Хабиров. В своей речи сообщил, почему выбор пал именно на него.
«Мы искали человека энергичного, который имеет опыт работы в муниципалитеты, человека который может ставить цели и добиваться их. Мне кажется, у него есть опыт управления. Нефтекамск за время его руководства начал преображаться»,- заявил Радий Хабиров.