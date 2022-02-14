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Исполняющим обязанности мэра столицы Башкирии стал Ратмир Мавлиев

Исполняющим обязанности мэра столицы Башкирии стал Ратмир Мавлиев

17:45, 14 фев 2022

Депутаты Горсовета избрали Ратмира Мавлиева исполняющим обязанности мэра Уфы до проведения конкурса на замещение должности руководителя столичной Администрации. 

«Я рад присутствовать в этом зале. Это большая ответственность и вызов быть в команде Радия Фаритовича. Буду отдавать целиком и полностью этой работе. От жителей жду конструктивных предложений. Уверен, у нас все получится. Спасибо за доверие»- сказал Ратмир Мавлиев. 

Стоит отметить, что кандидатуру Мавлиева на рассмотрение внес Глава  республики Радий Хабиров. В своей речи сообщил, почему выбор пал именно на него. 

«Мы искали человека энергичного, который имеет опыт работы в муниципалитеты, человека который может ставить цели и добиваться их. Мне кажется, у него есть опыт управления. Нефтекамск за время его руководства начал преображаться»,- заявил Радий Хабиров.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа
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