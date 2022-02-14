Руслан Насретдинов назначен и.о. руководителя исполкома «Единой России» в Башкирии
17:55, 14 фев 2022
Исполняющим обязанности руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» назначили Руслана Насретдинова. Об этом сообщается на сайте отделения.
Руслан Насретдинов родился 22 декабря 1986 года в Уфе. Окончил Самарский государственный университет путей сообщения, а также БАГСУ по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 2014 по 2018 работал в администрации главы республики, отвечая за взаимодействие с органами местного самоуправления. После этого перешел в администрацию Октябрьского района Уфы на позицию заместителя главы.
В 2021 вернулся в администрацию главы Башкирии на должность заведующего отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества.
С начала февраля этого года занял должность заместителя руководителя исполкома партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе.
Отмечается, что с сегодняшнего дня Руслан Насретдинов начнет подготовку регионального отделения к отчетно-выборной конференции, которая пройдет 4 марта.