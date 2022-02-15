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Марат Исламов назначен замминистра экономического развития и инвестполитики Башкирии

Марат Исламов назначен замминистра экономического развития и инвестполитики Башкирии

11:06, 15 фев 2022

Заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии назначили Марата Исламова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Марат Исламов родился в 1984 году в Уфе. В 2006 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности математические методы в экономике (квалификация экономист-математик).

В Минэк РБ пришел на работу в 2018 году. До назначения занимал должность начальника управления государственных инвестиций. 

Ранее сообщалось о том, что Руслан Насретдинов назначен и.о. руководителя исполкома «Единой России» в Башкирии.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Минэк РБ
Теги: аппарат Правительства Республики Башкортостан
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