Марат Исламов назначен замминистра экономического развития и инвестполитики Башкирии
11:06, 15 фев 2022
Заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии назначили Марата Исламова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Марат Исламов родился в 1984 году в Уфе. В 2006 году окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности математические методы в экономике (квалификация экономист-математик).
В Минэк РБ пришел на работу в 2018 году. До назначения занимал должность начальника управления государственных инвестиций.