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И.о. мэра Уфы Ратмир Мавлиев поставил первую задачу

И.о. мэра Уфы Ратмир Мавлиев поставил первую задачу

13:55, 15 фев 2022

В Уфе на совещании обсудили развитие сферы ЖКХ. И.о. главы администрации города Ратмир Мавлиев напомнил о жалобах жителей на плохую уборку снега и заявил, что на работу нужно мобилизовать все ресурсы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Начальник Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы Рустем Хамитов рассказал, как организована уборка снега в городе. По его словам, сейчас задействовано 1694 человека — это дорожные рабочие и механизаторы. Также количество вывозимого снега увеличилось на 30%, за сутки рабочие сделали 1920 рейсов.

— Одна из главных задач, которая стоит сегодня перед коммунальными службами Уфы, — уборка снега, — сказал и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Алан Марзаев. — Мы сегодня должны уделить пристальное внимание не только улицам и тротуарам, но и дворам многоквартирных домов. Руководство республики помогло с приобретением новой техники. Ее нужно использовать максимально эффективно.

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Источник: www.proural.info
Фото: пресс-служба мэрии Уфы
Теги: Уфа
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