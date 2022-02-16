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В Башкирии глава республики внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

В Башкирии глава республики внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

11:30, 16 фев 2022

Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкортостане

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 года, обязательный режим самоизоляции отменён в отношении лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19.

Работодателям, в том числе государственным и муниципальным органам власти, рекомендуется перевести на дистанционный режим не менее 50 процентов от общего числа работников.

Ранее сообщалось о том, что в одной из больниц Башкирии закрыли отделение для больных коронавирусом.

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Теги: Коронавирус в Башкирии коронавирусные ограничения Хабиров Радий Фаритович
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