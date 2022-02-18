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В России пройдут военные учения под руководством Путина

В России пройдут военные учения под руководством Путина

14:50, 18 фев 2022

В России пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания под руководством президента Владимира Путина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«19 февраля 2022 года под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, в ходе которых будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет», — передает сообщение Минобороны» РИА «Новости». Отмечается, что в учениях буду задействованы средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, РВСН, Северного и Черноморского флотов.

Ранее сообщалось о том, что Президент РФ Владимир Путин распорядился ввести новые льготы для семей с тремя и более детьми. Информация об этом размещена на официальном сайте главы государства.

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Источник: ura.news
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