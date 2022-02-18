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В Башкирии чиновникам повысят зарплаты

В Башкирии чиновникам повысят зарплаты

15:44, 18 фев 2022

На пленарном заседании Госсобрания глава Минфина Башкирии Лира Игтисамова представила законопроект о досрочном снятии моратория на индексацию зарплат госслужащих. Большинством голосов инициатива была поддержана.

— С учетом положительной динамики по восстановлению экономики мы предлагаем отменить данный мораторий начиная с 1 января 2022 года, — отметила Лира Игтисамова.

Отсрочку на повышение зарплат чиновникам вводили из-за сложной ситуации с коронавирусом. В разгар пандемии снизилась доходная часть бюджета. Деньги, которые удалось сэкономить благодаря таким мерам, были направлены на борьбу с COVID-19.

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Источник: www.proural.info
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