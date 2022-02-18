В Башкирии хотят снять ограничения из-за COVID-19

17:40, 18 фев 2022

Уже в эту субботу, 19 февраля, отменять QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов, кинотеатров и других заведений. Об этом сообщил один телеграм-каналов близких к правительству.



На совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом также приняли решение оставить QR-коды только для мероприятий, где более 500 человек.







Ограничения сняли в связи с тем, что в Башкирии высокий уровнь вакцинации.



Ранее сообщалось о том, что В Башкортостане зафиксировано 181612 фактов инфицирования ковидом, 4504 из которых - новые.



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