Владимир Путин поручил выделить по 10 тысяч рублей беженцам из Донбасса
12:16, 19 фев 2022
Президент России Владимир Путин поручил выплачивать каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу из Донбасса 10 тысяч рублей. Правительство РФ пообещало реализовать его поручение.
«Путин поручил Правительству срочно обеспечить выплату в размере 10 тысяч рублей каждому прибывающему из Донбасса в Ростовскую область», — сообщается на сайте Кремля. Глава государства также поручил врио главы МЧС срочно вылететь в Ростовскую область, чтобы создать условия для размещения беженцев.
Ранее власти Донбасса организовали массовый централизованный выезд населения в Россию. Такое решение принято в связи с угрозой жизни и здоровью граждан из-за обстрелов территории ДНР со стороны Украины.
Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что республика готова принять жителей Донецкой и Луганской республик.
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