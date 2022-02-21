В Башкирию во вторник прибудут первые беженцы с Донбасса

12:33, 21 фев 2022

Сегодня Глава Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании рассказал, что в республике создан оперативный по эвакуации жителей Луганской и Донецкой народных республик.







«В самое ближайшее время мы примем первых беженцев, это порядка двух тысяч человек. Мы уже развернули мобильные пункты размещения. Надо обратить особое внимание на теплый прием, там пожилые, женщины и дети. Школьники должны быть обеспечены всеми необходимыми школьными принадлежностями и учебникам и начать обучение в школах», - сказал Радий Хабиров.

Глава региона поручил главам муниципалитетов лично проверить готовность пунктов к приему женщин и детей, Минздрав должен подготовить к размещению беженцев санатории республики.

«Особенно приятно, а у нас иначе и не бывает, жители Башкортостана сами начали откликаться с предложениями дать кров и помочь беженцам из Донбасса», - сказал руководитель республики.



Напомним, что в Башкортостане объявили сбор гуманитарной помощи эвакуированным гражданам ЛНР и ДНР.





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