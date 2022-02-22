Зеленский заявил, что границы Украины останутся прежними

08:01, 22 фев 2022

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к нации, в котором заявил, что международно признанные границы Украины останутся прежними. По его словам, Украина «ничего никому не отдаст».







— У нас и у нашего государства нет времени на долгие лекции по истории, поэтому я не буду углубляться в прошлое. Скажу про реалии и будущее. За мной Украина в ее международно признанных границах, и они останутся такими, несмотря на какие-либо заявления и действия РФ, — заявил Зеленский.



Президент Украины считает, что признание Россией независимости не подконтрольных Киеву районов Донбасса может означать односторонний выход из минских соглашений. Он назвал нарушением территориальной целостности Украины последние действия России, за которые Москве придется отвечать.

Зеленский заявил, что границы Украины надежно защищены, созданы бригады территориальной обороны.





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Фото: Официальный канал президента Украины / T.me