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И. о. мэра столицы Башкирии поручил привести в порядок остановки общественного транспорта в городе

И. о. мэра столицы Башкирии поручил привести в порядок остановки общественного транспорта в городе

10:01, 22 фев 2022

Глава Уфы Ратмир Мавлиев об инспекции остановок общественного транспорта. Сегодня, 22 февраля, на оперативном совещании в мэрии он заявил, что многие комплексы нужно привести в порядок, потому что они неаккуратно выглядят.

По словам Мавлиева, он лично убедился в необходимости обновления остановок.

— Я посмотрел остановки по городу, — сказал мэр. — Даже в центре города остановки в несоответствующем состоянии, на них есть граффити и реклама. Неаккуратно выглядит и не везде приятно находиться.

Напомним, в 2021 году между владельцами общепитов на остановках и чиновниками разгорелся скандал. Последние разработали новые правила для установки комплексов, согласно которым десятки кофеен, пекарен и других торговых точек подлежали демонтажу. По словам коммерсантов, они тоже поддерживают идею улучшения вида и безопасности на остановках, но регламент должен быть четким и давать им возможность на устранение недостатков. В дело вмешались бизнес-омбудсмены, и мэрия пообещала обсудить проект с предпринимателями еще раз с учетом их пожеланий.

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Источник: ufa1.ru
Теги: Уфа
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