В Донбассе началась специальная военная операция войск России

09:00, 24 фев 2022

Владимир Путин принял решение о специальной военной операции в Донбассе, об этом президент объявил в ходе специального обращения.



По словам Путина, в планы РФ не входит оккупация Украины.







— Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации.



Действия РФ связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники», сказал президент. Путин также призвал украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и идти домой.



— Судьба России — в надежных руках ее народа, а значит, цели будут достигнуты, безопасность страны гарантирована, — отметил глава государства.

Ранее с обращениям к россиянам выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев готов к переговорам и не хочет войны.



— Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе, — заявил Зеленский. — Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель — мир на Украине и безопасность наших граждан. Для этого мы готовы говорить со всеми, в том числе и с вами (с Россией), в любых форматах, на любых площадках.





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Фото: скриншот видео